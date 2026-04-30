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Un extenso trabajo de investigación realizado por funcionarios de la Delegación Municipal La Victoria, permitió la ubicación y detención de Isaac Elías Gallador Rivas (33). Luego de determinarse que se dedicaba al desvalijamiento de motos provenientes de delitos.

Sabuesos de la policía científica localizaron a Elías, tras un minucioso trabajo, luego de determinarse que se encargaba de recibir vehículos tipo moto; provenientes de hechos delictivos.

Motos provenientes del delito

Esto con la finalidad de sustraer partes y piezas que puedan comercializar a través de distintas plataformas digitales, obteniendo un lucro ilícito. Cabe señalar que las investigaciones permitieron identificar a los autores materiales de los hechos hamponiles.

Tras la detención de Elías, se recuperaron dos vehículos tipo moto y múltiples partes y piezas. Quedando el sujeto detenido a la orden del Ministerio Público.

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