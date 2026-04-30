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La presunta responsable del asesinato de la exreina de belleza, Carolina Flores en Polanco, México fue detenida en Venezuela por la Interpol. Erika María “N” está señalada del hecho y era buscada a nivel internacional.

Mujer que asesinó a una exreina en México. Del arresto de la mujer en nuestro país, se pudo conocer que la Interpol tenía su ficha roja internacional. Y en las investigaciones la dama estaba en Venezuela, es por ello que las autoridades locales colaboraron en la captura.

“La persona detenida se encuentra bajo custodia de las autoridades venezolanas, en tanto se realizan las gestiones necesarias para formalizar su extradición a México”, detalla la tarjeta informativa.

Explicó el periodista Román Camacho, Erika María Herrera fue capturada en el municipio El Hatillo en La Gran Caracas. La mujer habría asesinado a la exreina por presunto celo que tenía con su hijo. El cual encontró a su pareja muerta en el apartamento, en el área de la lavandería.

Mujer que asesinó a una exreina en México

El asesinato de Carolina Flores Gómez había ocurrido el pasado 15 de abril en un apartamento en Polanco, en Miguel Hidalgo, México. Desde ese momento se había puesto la denuncia por el crimen cometido supuestamente por Erika María.

Erika era la suegra de la exreina de belleza, desde allí empezaron las autoridades las investigaciones del caso. Según videos la mujer había disparado contra la exreina en varias ocasiones.

¿Cómo llegó a Venezuela?

La mujer que estaba solicitada en México, le dio tiempo viajar a Venezuela, al llegar al Aeropuerto de Ciudad de México, preguntó cual era el vuelo próximo a salir. Allí le dijeron que el destino a salir era Venezuela y se vino.

Entró al país sin problemas, ya que aun no habia sido denunciada por su hijo, este lo hio 24 horas después. Alquiló un apartamento en El Hatillo, donde fue encontrada.

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