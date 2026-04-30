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Estamos hablando de los años 1978 y 1979, el gobierno de ese entonces buscaba impulsar una campaña de turismo en todo el país. Para ello tuvieron varias opciones, para poder hacerlas llegar a la población.

Los recordados mapas físicos de Venezuela poblaron el país, en todas las estaciones de servicio te daban uno, solamente por surtir gasolina. En los autoperiquitos te daban uno por comprar una batería o cualquier cosa para el carro.

De hecho, en dicha campaña participaron las marcas de baterías, como de cauchos entre otras. La campaña, la hizo el extinto Ministerio de Fomento, donde se buscaba que las personas conocieran el país.

Como llegar a cada destino, además que el mapa tenía señalado algunos hoteles, como restaurantes entre otros. Fue una campaña valiosa, ya que con el mapa, la familia entera conocía de cada estado, lo que tenía y hasta lo que podías visitar.

Los recordados mapas físicos de Venezuela

Era como una “mini guía turística”, donde las marcas además hacían campañas para que se respetaran las leyes de tránsito. Además de dar a conocer cada región y cada estado del país y lo que podías conocer.

Se imprimieron millones de mapas, los cuales las personas llevaban en la guantera del carro. En las mismas encontrabas las estaciones de servicio y hasta los horarios de las mismas a diario o fin de semana.

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En el año 1994 se intentó repetir la campaña, esta vez pocas empresas se interesaron en patrocinar. Solo algunas marcas de neumáticos muy conocidas, como restaurantes de comida rápida, pero no tuvo el éxito esperado como lo tuvo a principios de los 80.

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