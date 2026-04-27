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¡Ahora!, Banca no abrirá al público en esta fecha dijo Sudeban

By Danny Valdiviezo
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Banca no abrirá al público en esta fecha dijo Sudeban
Foto: Finanzas Digital.

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Danny Valdiviezo
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La Superintendencia de las Instituciones del sector Bancario dio a conocer el próximo feriado nacional el cual será el viernes 1º de mayo. Destacó que las instituciones financieras estarán cerradas por ser el Día del Trabajador.

La banca no abrirá al público, quedando solamente las páginas de internet de cada banco para realizar operaciones. Entre ellas algunas consultas sobre cuentas, además de transferencias, entre otras.

Indicó Sudeban que el próximo lunes 4 de mayo de 2026, las agencias estarán trabajando en su horario normal atendiendo al público.

Banca no abrirá al público en esta fecha, y las operaciones disponibles vía internet

Transferencias bancarias a través de banca en línea.

Pago Móvil (P2P, P2C y C2P).

Uso de puntos de venta (POS).

Cajeros automáticos para retiros y consultas.

Consultas de saldo vía telefónica o internet.

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Presidenta encargada Delcy Rodríguez dará un mensaje a los trabajadores en esta fecha

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