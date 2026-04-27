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El cuarto mes del año 2026 está por terminar, y con ella cierra las bonificaciones de la plataforma Patria. Son varias las ayudas económicas que van a entregar en las próximas horas, esperando el Bono Único Familiar.

Estos bonos en Patria cierran el mes de abril 2026. Bono contra la Guerra Económica, este es para los trabajadores de nóminas especiales, entre ellos funcionarios públicos del sistema de salud, entre otros. Este tiene un pago de 74 dólares al cambio del Banco Central de Venezuela, sería un pago de 35.520 bolívares.

Bonificación Cuadrantes de Paz, este bono es de 73 dólares y es para funcionarios de seguridad y rescate. El mismo es enviado a policías, bomberos como rescatistas de Protección Civil. El mismo podría tener un pago sobre los 35 mil bolívares.

Cultores populares, el bono Cultores Populares es para los afiliados a la misión Cultura, Viva Venezuela Mi Patria Querida. Este pudiera tener un pago de 12 mil bolívares, ya que son 43 dólares al cambio del Banco Central de Venezuela.

Bonos en Patria cierran el mes de abril 2026

Quedando pendiente para los primeros días de mayo el bono único familiar, el cual pudiera tener algún cambio tomando en cuenta que el 1º de mayo se hará un ajuste salarial. Tanto en este como en las otras bonificaciones.

Recordemos que estas bonificaciones fueron ajustadas recientemente por el ejecutivo nacional. Tanto la de los empleados públicos, jubilados de la administración pública y los pensionados.

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