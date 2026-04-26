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Faltando pocos días para el 1º de mayo varios sectores claves de la economía venezolana han trazado algunas rutas para lo que será el anuncio del Día del Trabajador. Fedecámaras además de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, entre otros han dado sus opiniones.

Las propuestas para el aumento del salario en Venezuela, la han dado varios sectores. Fedecámaras, a nombre de su presidente Felipe Capozzolo indicó lo valioso del diálogo para llegar a un consenso para lo que será el aumento. Respaldó una actualización de lo que es la Ley del Trabajo.

Para Fedecámaras es importante que el Estado tenga al petróleo como una máxima carta de inversión. Esto daría mayor dinamismo a otros sectores y de esa manera se puede mejorar los salarios.

Propuestas para el aumento de salario en Venezuela

Mientras que el presidente de Conindustria, Tito López indicó que es importante poder flexibilizar crédito como acceso a las divisas. De esa manera se busca que producción nacional aumente y se puede dar mejoras salariales.

Dijo López que se debe dar mucho apoyo a la industria local. Dijo que el sector productivo venezolano en estos momentos puede competir contra empresas extranjeras. Resaltó que la renta petrolera debe apoyar las actividades de las fábricas.

Luis Vicente León de Datanálisis, dijo que el ajuste podría ser mixto, una de las propuestas sería en salario y la otra parte mediante bonificaciones. Considera que ese sistema de pago sería viable para los trabajadores.

Central Bolivariana

Por su parte, la Central Bolivariana de Trabajadores propone un aumento salarial de 50 dólares trimestrales. Con bonos compensatorios tanto en aguinaldos como para vacaciones. Propone también subsidio para el transporte.

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