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La Policía Municipal de Guacara informó sobre la captura de una persona. En horas de la tarde de hoy sábado 25 de abril de 2026 el cuerpo de seguridad dio a conocer el caso mediante sus redes sociales.

El sujetó está solicitado por el delito de deserción militar en el litoral central. Desde el año 2021 estaba solicitado por un Juzgado Militar. Mediante operativos de seguridad hechos en el municipio se dio captura.

Hombre solicitado por delito de deserción capturado en Guacara

Informó la Policía Municipal que se logró practicar la detención de un ciudadano identificado como Jean García. Este arrojó una solicitud del año 2021, del Juzgado Militar Cuarto de Control del Estado La Guaira.

El mismo fue puesto a la Orden del Tribunal Militar Sexto de Control del Estado Carabobo. La Policía Municipal de Guacara sigue trabajando de manera articulada en pro de la seguridad en el eje oriental de nuestra entidad.

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