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Un nuevo logro deportivo fue anunciado hoy por las autoridades nacionales, los jóvenes criollos confirman el talento en esta justa. Y ahora la ruta es continuar la preparación camino a competiciones internacionales.

En los Juegos Suramericanos de la Juventud celebrados en Panamá, Venezuela confirmó que sigue preparando atletas para el futuro. Los jóvenes dejaron en alto el nombre del país en esta contienda al quedar en segundo lugar.

Juegos Suramericanos de la Juventud

La cosecha de preseas fue en alza en estos Suramericanos, donde se prueba el talento juvenil. Sumando este logro a las conquistas que se han hecho en 2026 en materia deportiva, recordando que desde el Clásico Mundial de Beisbol el país sigue con éxitos.

Los venezolanos conquistaron un total de 83 medallas: 33 de oro, 21 de plata y 29 de bronce. Estos son los atletas que veremos brillar en Juegos Olímpicos como en Mundiales de las diferentes disciplinas.

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