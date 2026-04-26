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Más de mil personas fueron beneficiadas en el municipio Naguanagua, actividad organizada Gobernación del estado Carabobo. A través de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud) y el programa 0800-Bigote.

La Jornada de Atención Integral de la Juventud UC tomó el municipio ubicado al norte de la Gran Valencia. Alexander Leal, Autoridad Única de Salud en la región, señaló que durante esta actividad, fueron beneficiados estudiantes, profesores y comunidades aledañas.

Esto en diversas especialidades como medicina general oftalmología, ginecología y estudios ecográficos. Así como se realizó una jornada de vacunación contra la fiebre amarilla y Virus del Papiloma Humano (VPH), desparasitación, toma de tensión entre otras.

Jornada de Atención Integral de la Juventud en la UC

“La prevención es una herramienta importante para poder tener una buena salud, es por eso que estamos atendiendo a toda la comunidad estudiantil con las diferentes especialidades para poder darle un fortalecimiento y una mejor respuesta a toda la comunidad estudiantil”, expresó.

Asimismo, destacó el trabajo conjunto de las diferentes instituciones del Estado como el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat); quienes participaron en la para garantizar un sistema de atención oportuno en materia sanitaria y social.

Por su parte, Jessy Divo de Romero, rectora de la Universidad de Carabobo, resaltó la importancia de establecer alianzas. Entre los entes gubernamentales y la Alma Máter para el beneficio de toda la comunidad estudiantil.

Apoyo a la UC

“Todo este apoyo se traduce en alianzas institucionales que nos permite unir nuestras fortalezas para que nuestro capital humano pueda trabajar de manera mancomunada; por los organismos del Estado”, comentó.

Esta jornada también contó con la presencia de diversas autoridades como Luis Capriles, presidente de 0800-Bigote, David Rutman; decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UC, y Sebastián Arguelles, jefe de la Gran Misión Venezuela Joven en Carabobo.

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