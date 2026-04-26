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Donald Trump tuvo que ser evacuado la noche de hoy sábado cuando se estaba realizando un acto. La comitiva desalojó el salón del Washington Hilton mientras el mandatario fue escoltado.

El incidente de seguridad fue durante la Cena de Corresponsales tuvo que ser interrumpido y programado. Hasta ahora fuentes indicaron a las agencias de noticias que la persona que iba a disparar está con vida y fue capturada.

Hasta ahora hubo mucha confusión durante el acto, el cual quedó suspendido y dijeron personas allegadas al gobierno de Estados Unidos que este evento será reprogramado. Trump salió del lugar, mientras se pudo observar que había tropezado y caído.

Este enseguida fue resguardado y sacado del lugar. Las personas estaban en plena cena cuando salieron personas de la seguridad presidencial. Mientras se escucharon gritos y las personas se agachaban.

Trump ileso en la Cena de Corresponsales

“Lo haremos de nuevo”, dijo Weijia Jiang, presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. Poco después, el personal comenzó a desmontar los arreglos de las mesas y el atril presidencial, dijo la AP.

Capturado e identificado el agresor

El atacante que presuntamente disparó en la Cena de Corresponsales habría sido identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años. El tirador, oriundo de Torrance, California; se encuentra bajo custodia.

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