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Para este domingo 26 de abril de 2026 van a realizar trabajos en dos entidades del país, esto para fortalecer el sistema eléctrico a nivel nacional. Desde tempranas horas de la mañana comenzarán las labores.

Corpoelec anunció trabajos en los estados Bolívar como Monagas, para fortalecer el sistema eléctrico, dijo hoy el diario 2001. En la parroquia Vista al Sol de la entidad bolivarenses estarán haciendo los trabajos.

Un total de 137 mil habitantes estarán beneficiados por estos trabajos. Estos comenzarán a las 5:00 de la mañana hasta las 11:00 de la mañana, detalló la Corporación Eléctrica Venezolana hoy sábado.

Se estará realizando mantenimiento de equipos, revisión de conexiones, control de material estratégico, entre otros trabajos. Recordemos que se están haciendo trabajos de pico y poda a nivel nacional.

Corpoelec anunció mantenimiento eléctrico en estos dos estados

En Maturín, capital del estado Monagas se estarán haciendo los trabajos en la estación Bulevard. Allí estarán los camiones y el personal de la empresa eléctrica venezolana realizando trabajos.

Esto en los siguientes urbanismos, Complejo Habitacional La Estancia, Viboral, urbanismos en Palma Real, Avenidas Alirio Ugarte Pelayo y Los Próceres. En un horario comprendido entre las 11:00 de la mañana a tres de la tarde.

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