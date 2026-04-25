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El mal tiempo se ha ido formando desde tempranas horas de la tarde hoy sábado 25 de junio de 2026. Es por ello que se esperan aguaceros en algunas entidades venezolanas, recordemos que estamos cerca del mes de mayo.

INAMEH anuncia probables lluvias en Carabobo hoy sábado, luego de las cinco de la tarde hay lloviznas en Aragua, Miranda y otras zonas del país. Si vas a manejar cuidado con el pavimiento resbaladizo.

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INAMEH anuncia probables lluvias en Carabobo

“Persiste desarrollo de nubosidad importante con presencia de algunas células convectivas de rápida evolución asociadas a lluvias o chubascos y descargas eléctricas; en buena parte del país, siendo más intensas en áreas al *norte de nuestra Guayana Esequiba”. Dijo el INAMEH.

“Además de Delta Amacuro, Anzoátegui, Monagas, Miranda, Distrito Capital, La Guaira, Aragua, Carabobo, Lara, Falcón, Zulia, Portuguesa, oeste de Barinas y Apure*. Condiciones meteorológicas que se estima continúen en horas de la noche.

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