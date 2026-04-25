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Lo que dijo la presidenta (e) Delcy Rodríguez sobre el 1º de Mayo

By Danny Valdiviezo
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Delcy Rodríguez sobre el 1º de Mayo

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Danny Valdiviezo
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Las noticias del aumento salarial en Venezuela son esperadas, hace minutos la mandataria encargada destacó que está a la espera de las sugerencias de los trabajadores.

Delcy Rodríguez sobre el 1º de Mayo indicó que no hay soluciones mágicas. Y que se dará un paso firme en torno al tema salarial en el país. Hay que recordar que estamos a pocos días del inicio del quinto mes del año.

Presidenta (e) Delcy Rodríguez sobre el 1º de Mayo

«En marzo dimos un primer paso y el 1 de mayo daremos otro paso y siempre con cautela de que el remedio pueda sanar. Y que no tengamos que decir que el remedio fue peor que la enfermedad”, indicó Rodríguez.

“Poco a poco estamos dando los pasos firmes para la recuperación económica. No hay soluciones mágicas, pero si hay voluntad y determinación para que lo hagamos juntos», comentó.

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