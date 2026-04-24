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Un nuevo accidente se registró a las 8:00 de la mañana de hoy viernes 24 de abril de 2026, en la Autopista Sur. Al sitio llegaron autoridades viales, además de paramédicos para atender la situación.

La mujer perdió la vida luego de ser impactada por un vehículo mientras iba en su moto. El cuerpo sin vida quedó tendido en la vía, la joven iba vestida de negro y portaba un casco color verde.

Mujer perdió la vida en el Distribuidor Los Samanes en la Autopista Sur

Se pudo conocer que las autoridades llegaron al lugar para hacer el levantamiento del cuerpo sin vida. El cual fue llevado a la sede de medicina forense del Hospital Central de Valencia en la avenida Lisandro Alvarado.

Indicó el Canal de Emergencia que la dama de 30 años murió de manera instantánea en la Autopista. Quedó identificada como Dayana Alejandra Márquez Vilera, iba en una mototaxi a su trabajo. Y vivía en la urbanización Los Caobos.

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Desde Noticias24Carabobo hacemos el llamado a transitar con prudencia en las vías del estado Carabobo. Guardar la distancia, mantenerse siempre en un solo canal y evitar transitar por el hombrillo.

Buscan a los familiares

Hasta ahora esperan por los familiares de la fallecida en el Hospital Central de Valencia. «Actualmente, el cuerpo de Márquez Vilera se encuentra en la morgue de la Ciudad Hospitalaria Enrique Tejera (CHET), también conocida como la morgue de Valencia. Los funcionarios del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) han hecho un llamado público, ya que hasta el momento no se han presentado parientes cercanos para realizar el reconocimiento formal y los trámites correspondientes para el retiro de los restos», dijo el diario El Siglo.

Se insta a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de los familiares de Dayana Alejandra Márquez Vilera a que se acerque a la sede del Senamecf en Valencia.

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