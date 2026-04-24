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Una comisión de la Delegación Municipal Ciudad Ojeda, luego de un extenso trabajo de investigación, materializaron la aprehensión de Rosaine Del Carmen Rivero Sangronis (18). En la parroquia Alonso de Ojeda, municipio Lagunillas, estado Zulia,

Por el infanticidio de su hija en el Zulia quedó detenida la mujer. La cual está señalada de quitarle la vida a su pequeña hija, Rosiany Valentina García Rivero de 2 años y 6 meses.

Detenida una mujer por el infanticidio de su hija en el Zulia

Se pudo conocer que la infante ingresó a un centro de salud en manos de su madre, quien informó que la misma, presentaba quebranto de salud, falleciendo posterior a su ingreso. Por lo que al practicar la necropsia pertinente, se conoció que presentaba una lesión encefálica hemorrágica.

Por lo que al ahondar en las pesquisas, se pudo conocer que Rosaine, constantemente la agredía físicamente. Hasta que el día del hecho, la agredió nuevamente y le causó la muerte, alegando esta que la víctima le generaba molestias. Por lo que fue detenida y puesta a la orden del Ministerio Público.

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