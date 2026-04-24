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El festival Coachella enfrenta una multa de 44.000 dólares tras incumplir los horarios de cierre en la presentación de Justin Bieber, en su segundo fin de semana.

Aunque Bieber, solo extendió su presentación por dos minutos adicionales, la ciudad de Indio aplicó una multa inmediata de 20.000 dólares bajo su política de «tolerancia cero» al ruido después de la 1:00 a.m. Por su parte, el DJ Anyma sumó otros 24.000 dólares tras excederse nueve minutos, confirmando que en California el tiempo realmente es dinero.

Multa en Coachella por Justin Bieber

Las autoridades informaron este jueves que los fondos recaudados por estas infracciones se destinan directamente a servicios públicos y seguridad de la localidad.

A pesar de las sanciones económicas, el festival justifica estos costos operativos como parte de la experiencia de sus espectáculos estelares durante este 2026.

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