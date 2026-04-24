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Este jueves 23 de abril, John Barrett inició formalmente sus funciones como nuevo encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas.

A su llegada, el diplomático afirmó que la relación entre ambas naciones definirá el futuro regional, resaltando que su gestión seguirá la hoja de ruta establecida por la administración del presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio. Barrett señaló que su labor se centrará en implementar un plan de tres fases enfocado en la estabilidad y la prosperidad de la región.

John Barrett encargado de negocios

Con la llegada de Barrett, se abre una nueva etapa en la representación de Washington en la capital venezolana. El diplomático concluyó sus primeras declaraciones reafirmando la continuidad del apoyo de su país en esta jornada de jueves, mientras se formaliza su transición en el cargo.

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