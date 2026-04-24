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La salud de Marjorie de Sousa se convirtió en tendencia este jueves 23 de abril luego de que su equipo emitiera un comunicado detallando que la actriz se encuentra hospitalizada.

La protagonista de «Perfume de Gardenia» presentó fuertes malestares estomacales el pasado domingo 19 de abril. Lo que le impidió cumplir con la segunda función de la obra. Tras ser ingresada a un centro médico, los especialistas diagnosticaron una gastroenteritis aguda infecciosa, condición que la mantiene bajo estricto monitoreo médico para garantizar su recuperación total.

Marjorie de Sousa hospitalizada

La noche del miércoles 22 de abril, la propia artista compartió una imagen desde la habitación del hospital con el mensaje «Paso a paso», confirmando que el proceso de sanación avanza de manera positiva.

Debido a su ausencia, la actriz Maribel Guardia fue la encargada de cubrir su papel en el escenario durante la jornada dominical. Mientras Marjorie continúa bajo observación, sus seguidores han manifestado muestras de apoyo en redes sociales. Esperando su pronto regreso a las tablas tras este percance de salud reportado hoy 23 de abril en esta jornada de jueves.

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