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Lesionados en la troncal 5 tras colisión moviliza a equipos de emergencia

By Lubin Molero
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Lesionados en la Troncal 5 Valencia
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Un nuevo incidente vial con 2 lesionados se registró este jueves 23 de abril en la Troncal 5, sentido Valencia-Tocuyito, específicamente en el kilómetro 001.

El siniestro involucró a una camioneta y una motocicleta, dejando a los ocupantes de esta última con lesiones que requirieron atención inmediata. Al lugar acudieron comisiones de paramédicos de Invialca y efectivos de Protección Civil, quienes realizaron las labores de estabilización y primeros auxilios antes de remitir a los afectados al centro hospitalario de la capital carabobeña.

Lesionados en la Troncal 5 Valencia

Tras el traslado de los heridos, las autoridades procedieron a realizar las maniobras de despeje de la vía. Confirmando que el flujo vehicular se encuentra totalmente restablecido y operativo en ambos sentidos.

Los organismos de seguridad aprovecharon el reporte de hoy para reiterar a los conductores la importancia de mantener una distancia prudente entre vehículos y el uso obligatorio del casco protector para prevenir fatalidades en este tramo de alto tráfico.

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