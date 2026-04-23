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La música de Simón Díaz, será el centro de una extensa gira cultural en homenaje que recorrerá todo el territorio nacional. El anuncio realizado por Diosdado Cabello, detalla que la iniciativa nace con el propósito de preservar el legado artístico del maestro.

Así mismo, evitar que su obra quede en el olvido frente a las nuevas tendencias. El proyecto estará encabezado por el cantante llanero Vitico Castillo, quien propuso la idea de llevar este tributo a cada estado del país para fortalecer el sentido de pertenencia y la soberanía musical durante esta jornada de jueves.

Gira nacional en homenaje a Simón Díaz

La producción del homenaje contará con la colaboración de Omar Acedo, quien trabajará en la adaptación de los temas clásicos a formatos actuales.

Esta estrategia busca que el mensaje y la lírica de Simón Díaz capten la atención de la juventud mediante tendencias modernas, pero manteniendo la esencia de la música criolla.

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