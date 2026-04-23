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El estilo, los colores pastel y la lucha contra el narcotráfico en el sur de Florida regresan oficialmente al cine para el reboot de «Miami Vice».

Austin Butler y el ganador del Oscar, Michael B. Jordan, han firmado para interpretar a los detectives encubiertos Sonny Crockett y Ricardo «Rico» Tubbs. Según informó la revista Deadline, el proyecto se titulará «Miami Vice 85«.

Buscando capturar la esencia visual y narrativa del episodio piloto y la primera temporada de la serie original, trasladando a los espectadores directamente a la década de mayor esplendor y corrupción de Miami.

Reboot de Miami Vice

La producción, que será distribuida por Universal Pictures, ya tiene fecha de estreno marcada para el 6 de agosto de 2027. Esta nueva versión promete alejarse de interpretaciones previas para centrarse en la estética retro que convirtió a la serie en un fenómeno cultural a nivel mundial.

La expectativa crece por ver cómo Butler y Jordan logran recrear la química de los detectives más famosos de la televisión. Mientras combaten elementos criminales bajo el sol de Florida.

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