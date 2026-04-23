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La directiva de los Tiburones de La Guaira sacudió el mercado del béisbol invernal este miércoles 22 de abril al confirmar quien asumirá como manager de los escualos.

Fernando Tatis Sr. es el encargado de llevar a los del litoral a la victoria. El anuncio, realizado por el presidente de la Junta Directiva, Sr. Wilmer Ruperti, marca el inicio de una nueva etapa para el conjunto escualo.

Tatis Sr., reconocido por su trayectoria en las Grandes Ligas y su exitosa gestión en el béisbol dominicano, llega a la organización con la misión clara de mantener la mentalidad ganadora que ha caracterizado a la «Samba» en las últimas campañas.

¿Quién es el manager de los Tiburones de La Guaira?

Con esta incorporación, los Tiburones aseguran a un estratega que conoce a la perfección el ritmo del béisbol caribeño. Además, posee la autoridad necesaria para manejar un róster de estrellas. La llegada del dominicano genera una expectativa inmediata entre la fanaticada guairista, que ve en su figura la pieza clave para pelear lo más alto de la tabla en la venidera zafra.

La gerencia del equipo enfatizó que la contratación responde a la ambición de seguir sumando trofeos a sus vitrinas, dándole la bienvenida oficial a Tatis Sr.

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