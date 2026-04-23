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El comisario general del CICPC, Douglas Rico mediante su cuenta en la red social Instagram indicó que fue capturado un sujeto en el estado Carabobo. Este está señalado de quitarle la vida a una mujer en litoral carabobeño.

Por cometer un femicidio en Puerto Cabello estaba solicitado el sujeto de 31 años el cual quedó ahora disponible para las autoridades que lo requerían. Entre ellas el Juzgado Segundo, dijo el comisario.

Femicidio en Puerto Cabello

Informó que la Delegación Municipal Las Acacias en Valencia, capturó a William Alejandro Rodríguez Fernández (31). Solicitado ante el Juzgado Segundo en Función de Control Extensión Puerto Cabello, de la Circunscripción del estado Carabobo, por femicidio.

Los operativos desplegados en los 14 municipios del estado Carabobo ha dejado a varias personas detenidas. Algunos de los aprehendidos estaban solicitados por tribunales del estado Carabobo.

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