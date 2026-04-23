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Muchas de estas quedaron solitarias, siguen de esa manera y muchas sin planes de recuperación. Algunas se han hecho famosas, mientras otras no tanto, pero siguen siendo algunas lugares para los aventureros.

Las ciudades abandonadas del mundo

Pripyat (Ucrania): Evacuada tras el desastre nuclear de Chernóbil en 1986, permanece como una cápsula del tiempo soviética.

Isla Hashima (Japón): Conocida como Gunkanjima, fue una densa ciudad minera de carbón abandonada en los años 70.

Kolmanskop (Namibia): Antiguo pueblo minero de diamantes en el desierto, ahora invadido por las arenas.

Craco (Italia): Un pueblo medieval en Basilicata, abandonado por deslizamientos de tierra, utilizado en muchas películas.

Varosha (Chipre): Antigua zona turística de lujo en Famagusta, abandonada tras la invasión turca en 1974.

Ciudades abandonadas del mundo

Bodie (California, EE.UU.): Un auténtico pueblo fantasma de la época de la fiebre del oro, mantenido en estado de «decadencia detenida».

Kayakoy (Turquía): Antiguo pueblo griego abandonado en 1923 debido a un intercambio de población.

Oradour-sur-Glane (Francia): Pueblo destruido por los nazis en 1944 y mantenido como monumento conmemorativo.

Humberstone y Santa Laura (Chile): Antiguas oficinas salitreras en el desierto de Atacama, Patrimonio de la Humanidad.

Fordlândia (Brasil): Un intento fallido de Henry Ford de crear una ciudad industrial en medio de la selva amazónica.

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