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El estado del clima hoy 23 de abril de 2026 nos indica sobre cielos parcialmente nublados en horas de la mañana en los estados centrales. Como cielos nublados y amenazas de lluvia en gran parte del sur venezolano.

Venezuela amanece con nubosidad parcial a fragmentada en la mayor parte del territorio nacional; asimismo, se puede observar mantos nubosos acompañados de precipitaciones de intensidad variable, algunas con descargas eléctricas en zonas de nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Anzoátegui, Monagas, Sucre, Llanos Occidentales/Centrales, los Andes y Zulia.

Situación General, prevalecerán zonas nubladas con precipitaciones de intensidad variable en zonas de nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, partes de Amazonas, Llanos Occidentales. Además de Los Andes, Lara, Falcón y Zulia; el resto del país, se estima cielo parcialmente nublado.

Específicamente en los estados del sur del país, como lo son Bolívar y Amazonas se esperan chubascos en las primeras horas de la mañana y parte de la tarde. Zona occidental del país con nubosidad parcial; hoy jueves.

Estado del clima hoy 23 de abril de 2026 en Venezuela

Se esperan altas temperaturas en las regiones oriental, central, occidental y llanera. Con probables temperaturas entre los 37 y 39 grados para hoy. Entre las siete de la mañana y siete de la noche.

En Mérida en las zonas montañosas se esperan siete grados en horas de la madrugada. 26 grados en zonas de montaña de la región central, con tendencia a la baja en horas de la madrugada.

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