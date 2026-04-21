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¡Ahora!, Bono Contra La Guerra Económica de abril pensionados comenzó a pagarse

By Danny Valdiviezo
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Pago del Bono contra la Guerra Económica a jubilados

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Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
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Las ayudas económicas cerraron en su segunda fase por parte del sistema Patria. Quedando ahora por pagar solamente tres bonificaciones las cuales se estarían depositando a finales de mes.

Ya hace minutos, la plataforma anunció el pago Bono Contra La Guerra Económica de abril pensionados. El mismo comenzará desde hoy, hasta el próximo 25 de este mes.

Bono Contra La Guerra Económica de abril pensionados

Monto a pagar: 28.680 bolívares.

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SourceSistema de Información
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