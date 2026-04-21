Las ayudas económicas cerraron en su segunda fase por parte del sistema Patria. Quedando ahora por pagar solamente tres bonificaciones las cuales se estarían depositando a finales de mes.
Ya hace minutos, la plataforma anunció el pago Bono Contra La Guerra Económica de abril pensionados. El mismo comenzará desde hoy, hasta el próximo 25 de este mes.
Bono Contra La Guerra Económica de abril pensionados
Monto a pagar: 28.680 bolívares.
Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas