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La cotización del dólar nos señala que la divisa oficial se encuentra en los 480 bolívares. El precio del dólar BCV hoy 21 de abril de 2026 es 481,69 bolívares y el euro en 567,58 bolívares. Según el Banco Central de Venezuela.

Para este miércoles el dólar estará en 482,75 bolívares y el euro en 567,70 bolívares.

La onza de oro sigue su andar en alza y hoy se ubica en 4.783,44 dólares, este indicador ha estado en mucho movimiento en los últimos días. El gramo oscila en la actualidad en un precio de 168,56 dólares.

El barril de petróleo ha ido bajando luego de cotizarse hasta en 112 dólares, se mantiene cercano a los 90 dólares, hoy con un precio de 88,34 dólares. Este indicador podría subir en cualquier momento debido al conflicto del Medio Oriente.

En un monto de 75.800 dólares se encuentra el precio del bitcoin hoy. Este indicador ha estado con leves repuntes luego de llegar a 62 mil dólares hace unas semanas, parece encaminado a recuperarse en este mes.

Dólar BCV hoy 21 de abril de 2026, Venezuela se asoma a una nueva etapa con el regreso a la banca global tras el alivio de las sanciones

La flexibilización de las sanciones de EEUU devolvió la banca de Venezuela al sistema financiero global y ha abierto la puerta a una nueva etapa que podría estabilizar en el corto plazo el tipo de cambio, dijeron analistas a EFE, aunque advirtieron que una recuperación económica dependerá del fin del modelo vigente.

Esta semana, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, en inglés) levantó de forma parcial las sanciones que impuso en 2017 al Banco Central de Venezuela (BCV) y a tres instituciones públicas más, al tiempo que emitió una licencia que permite las «transacciones comerciales» con el Gobierno venezolano, previa autorización de Washington.

La decisión tuvo consecuencias casi inmediatas: el regreso del país después de siete años al Fondo Monetario Internacional (FMI), al Banco Mundial (BM) y el nombramiento de un nuevo presidente del BCV, Luis Pérez, quien ya era miembro de la directiva. Su designación se dio tras la renuncia de Laura Guerra, nombrada en el cargo por Nicolás Maduro desde abril del año pasado.

Para el director de la firma consultora Aristimuño, Herrera & Asociados y del portal Banca y Negocios, César Aristimuño, esto permitirá «el reforzamiento de las reservas internacionales», ayudará a la estabilidad del sistema cambiario -cuya brecha entre el dólar oficial y el paralelo ronda casi el 30%- y generará «una mayor confianza» para las inversiones internacionales.

De hecho, el mismo viernes el FMI desbloqueó los Derechos Especiales de Giro (DEG) de Venezuela, dándole acceso a unos 4.900 millones de dólares y eso, dijo Aristimuño a EFE, lleva «las reservas internacionales a un nivel cercano a los 20.000 millones de dólares». Las reservas actuales ascienden a unos 13.700 millones de dólares.

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