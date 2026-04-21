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Carlos Villagrán no salió muy bien parado de lo que dijo el comediante venezolano en el programa de la periodista de espectáculos, Rocío Higuera. Allí se descubrió una gran verdad oculta desde hace décadas.

Lovera habló sobre el programa que le entregó a Carlos Villagrán, en 1986 cuando participaron en el programa de Kiko Botones. Donde Lovera hizo el papel de un botones llamado Abel Boy. Programa que fue producido por RCTV.

Destacó el comediante de la extinta Radio Rochela, que cuando terminó el programa, Villagrán les pidió un programa piloto. Esto pues porque se iba a otro país, y haría un nuevo programa, y dicho programa piloto los llevaría a trabajar fuera del país.

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Dijo Emilio que el se sentó a escribir dicho programa piloto, el cual llevaría por nombre El Abasto de la Esquina. El programa tendría a los personajes dentro de un edificio y Quico sería el encargado de llevar los productos en un carrito.

Programa que le entregó a Carlos Villagrán

Dijo Lovera que el un día ve un programa llamado Ah que Quico, el cual fue el mismo piloto que el había entregado al comediante mexicano. «Nunca me llamó», aseguró. «A mi no me importó, yo me sentí bien que le haya gustado mi idea», expresó entre risas.

En los comentarios le cayeron encima a Villagrán ya que por eso indican, que Roberto Gómez Bolaños (Chespirito) prefirió dejarlo ir del programa del Chavo. Hasta ahora Villagrán no ha respondido el mensaje de Emilio Lovera.

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