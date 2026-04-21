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Lo ocurrido con Rafael Orozco en 1992, específicamente el 11 de junio sigue siendo noticia en Colombia. El ataque al vocalista de la agrupación aquella noche de 1992 aun sigue conmoviendo a las personas.

El acordeonista del Binomio de Oro, Israel Romero, en el Festival del Vallenato dio su opinión acerca de lo ocurrido con Orozco. Dijo que antes de ser miembros de la exitosa agrupación eran amigos como “compadres”.

Indicó Romero que todo fue un invento, las personas “inventaron e inventaron”, dijo el entonces acordeonista para ese entonces del grupo vallenatero. Resaltó que un hombre celoso acabó con la vida de Rafael.

«La muerte de mi compradre (el motivo), nunca cambió: «Un hombre celoso que lo mató. Inventaron, inventaron y uno todo eso lo recibe», dijo el Pollo Irra para la Fundación Festival Vallenato.

Acordeonista del Binomio de Oro

La investigación que hicieron las autoridades colombianas dijo que Rafael Orozco fue vilmente asesinado por un sujeto de nombre Sergio González “alias Tato”. Esto por orden de José Reynaldo Nano Fiallo.

Nano Fiallo era un narcotraficante de la zona, el cual tendría una relación sentimental con María Angélica Navarro. La cual habría sido la amante de Orozco para esos años. Esta también fue esposa de Armando Benedetti.

Dato curioso

La pistola con la cual asesinaron a Orozco era un arma de fabricación alemana. Una Heckler & Koch calibre 7,65. Curiosamente fue la misma arma con la cual asesinaron a Nano Fiallo en el mes de noviembre de 1992 en Medellín.

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