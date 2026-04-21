EntretenimientoCuriosidadesPortada

¡Top 10!, Estos son los ríos más contaminados del mundo

By Danny Valdiviezo
0
114
ríos más contaminados del mundo
Un joven se cepilla los dientes con agua del Río Ganges en india, Foto: Reuters.

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

La mayoría de estos afluentes en la actualidad han sido catalogados como peligrosos para el planeta y el ambiente por lo que contienen. Esto va desde plástico, metal, residuos industriales y hasta heces fecales.

Los ríos más contaminados del mundo son varios, algunos de ellos son aun recuperables, aunque habría que cambiar la estructura de todo lo que les rodea. Conócelos a fondo, desde hace décadas están contaminados.

Ríos más contaminados del mundo

  1. Río Citarum (Indonesia): Considerado el más contaminado del planeta, con altos niveles de productos químicos y metales pesados provenientes de la industria textil.
  2. Río Ganges (India): Recibe toneladas de aguas residuales y residuos industriales diariamente. Es vital para la población, pero altamente tóxico.
  3. Río Salween (Sudeste Asiático): Contaminado gravemente por actividades industriales y mineras.
  4. Río Indo (Pakistán): Enfrenta una fuerte contaminación por desechos industriales y falta de tratamiento de aguas.
  5. Río de La Plata (Argentina/Uruguay): Afectado por descargas industriales y de aguas residuales urbanas.
  6. Río Danubio (Europa): Presenta residuos químicos y contaminación industrial, siendo de los más afectados en Europa.
  7. Río Bravo/Grande (EE.UU./México): Sufre contaminación industrial y agrícola.
  8. Río Murray-Darling (Australia): Con problemas de calidad de agua debido a la agricultura y el uso de pesticidas.
  9. Río Nilo (África): Presenta altos niveles de contaminación por desechos industriales y domésticos.
  10. Río Yangtsé (China): Uno de los principales emisores de plásticos y microplásticos a los océanos.

Principales causas de contaminación:

Residuos industriales: Vertidos tóxicos sin tratamiento (metales pesados, productos químicos).

Aguas residuales: Descarga directa de aguas fecales y domésticas en áreas densamente pobladas.

Plásticos: Los ríos actúan como autopistas hacia el océano, siendo responsables de la mayoría de plásticos marinos.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Monto probable a cobrar por los pensionados en el Bono Contra la Guerra Económica de abril

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceEl Español
Artículo anterior
Esto dijo el acordeonista del Binomio de Oro sobre lo ocurrido con Rafael Orozco en 1992
Artículo siguiente
¿Cuáles son los edificios más altos de Venezuela?
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes