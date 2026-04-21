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La mayoría de estos afluentes en la actualidad han sido catalogados como peligrosos para el planeta y el ambiente por lo que contienen. Esto va desde plástico, metal, residuos industriales y hasta heces fecales.

Los ríos más contaminados del mundo son varios, algunos de ellos son aun recuperables, aunque habría que cambiar la estructura de todo lo que les rodea. Conócelos a fondo, desde hace décadas están contaminados.

Ríos más contaminados del mundo

Río Citarum (Indonesia): Considerado el más contaminado del planeta, con altos niveles de productos químicos y metales pesados provenientes de la industria textil. Río Ganges (India): Recibe toneladas de aguas residuales y residuos industriales diariamente. Es vital para la población, pero altamente tóxico. Río Salween (Sudeste Asiático): Contaminado gravemente por actividades industriales y mineras. Río Indo (Pakistán): Enfrenta una fuerte contaminación por desechos industriales y falta de tratamiento de aguas. Río de La Plata (Argentina/Uruguay): Afectado por descargas industriales y de aguas residuales urbanas. Río Danubio (Europa): Presenta residuos químicos y contaminación industrial, siendo de los más afectados en Europa. Río Bravo/Grande (EE.UU./México): Sufre contaminación industrial y agrícola. Río Murray-Darling (Australia): Con problemas de calidad de agua debido a la agricultura y el uso de pesticidas. Río Nilo (África): Presenta altos niveles de contaminación por desechos industriales y domésticos. Río Yangtsé (China): Uno de los principales emisores de plásticos y microplásticos a los océanos.

Principales causas de contaminación:

Residuos industriales: Vertidos tóxicos sin tratamiento (metales pesados, productos químicos).

Aguas residuales: Descarga directa de aguas fecales y domésticas en áreas densamente pobladas.

Plásticos: Los ríos actúan como autopistas hacia el océano, siendo responsables de la mayoría de plásticos marinos.

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