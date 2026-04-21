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Desde finales de los 50 se buscaba que varias ciudades del país, en especial Caracas tuvieran las torres más altas del continente. Fue uno de los sueños más grandes de los arquitectos y constructores del país.

Los edificios más altos de Venezuela comenzaron ya a edificarse en la década de los 70, cristalizados en su mayoría en los años 80, 90 como en el 2000. Los “rascacielos venezolanos” son conocidos en el mundo.

Las Torres de Parque Central en Caracas, con 225 metros de altura, han sido los edificios más altos de Venezuela y, anteriormente, de Latinoamérica desde su construcción en 1983. Otros rascacielos destacados incluyen la Torre Mercantil y el Centro Financiero Confinanzas (Torre de David), concentrándose la mayoría en Caracas.

Los edificios más altos de Venezuela

Por supuesto, hay que empezar por las famosas e icónicas torres de Parque Central. Las cuales son las más famosas del país.

Torre Este de Parque Central (Caracas): 225 metros, 59 plantas (1983).

Torre Oeste de Parque Central (Caracas): 225 metros, 59 plantas (1979).

Isla Multiespacios (San Diego, Carabobo): Proyecto en construcción (iniciado en 2009) diseñado para alcanzar más de 240 metros, proyectándose como el más alto al finalizar.

Torre Mercantil (Caracas): 179 metros, 40 plantas (1984).

Centro Financiero Confinanzas «Torre de David» (Caracas): 171 metros.

Torre BBVA Provincial (Caracas): 159 metros.

Torre Sindoni (Maracay): Destacada por ser una de las más altas fuera de la capital.

Nota: La Torre de David (Centro Financiero Confinanzas) es conocida por ser el edificio abandonado más alto del país.

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