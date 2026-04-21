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Hoy martes te traemos una receta buena y sabrosa y que gusta a todos en casa y que puedes disfrutar a la hora de la merienda. Es por ello que te recomendamos esta receta de un rico arroz con leche, esta receta te sirve para emprender.

Arroz con leche, ingredientes

1 taza de arroz

1 litro de leche entera

1 lata de leche condensada (aproximadamente 397 g)

1 lata de leche evaporada (aproximadamente 354 ml)

1 taza de azúcar (opcional, ajusta según el gusto)

1 rama de canela

1 cáscara de limón o naranja (opcional, para darle un toque cítrico)

1 cucharadita de vainilla

Canela en polvo (para espolvorear)

Vasitos desechables (de 150 ml)

Tapas para los vasitos (opcional, si deseas venderlos con tapa)

Preparación:

Lava bien el arroz hasta que el agua salga clara. Luego, en una olla grande, agrega 2 tazas de agua y la rama de canela. Lleva a ebullición y añade el arroz. Cocina a fuego medio-bajo hasta que el agua se haya absorbido casi por completo, aproximadamente 10 minutos.

Una vez que el arroz esté cocido, agrega la leche entera, la leche condensada y la leche evaporada. Remueve bien para que se mezclen.

Cocina a fuego lento, removiendo ocasionalmente para evitar que el arroz se pegue al fondo. Añade la cáscara de limón o naranja si la estás utilizando. Cocina durante unos 20-30 minutos, o hasta que el arroz esté bien cocido y la mezcla haya espesado.

Añade el azúcar (si decides usarla) y la vainilla. Remueve bien y cocina por unos 5 minutos más. La mezcla debe quedar cremosa. Retira la olla del fuego y deja enfriar un poco.

Con cuidado, sirve el arroz con leche en los vasitos desechables. Llena hasta cerca del borde, pero deja un pequeño espacio para la canela en polvo. Una vez servidos, espolvorea un poco de canela en polvo sobre cada vasito. Si estás utilizando tapas, colócalas una vez que el arroz con leche se haya enfriado completamente.

Guarda los vasitos en el refrigerador hasta que estén bien fríos. Se conservan bien durante 3-4 días en el refrigerador. Esta receta es para aproximadamente 10 vasitos (de 150 ml cada uno).

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