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El Bienmesabe venezolano es uno de los postres que más gusta a la familia de este gran país. Hay que conocer los ingredientes, luego la preparación y después el disfrute de este. Es uno de los más conocidos.

Bienmesabe venezolano, receta original

12 raciones

Para el bizcocho:

6 huevos

280 grs harina de trigo todo uso

200 grs Azúcar

1 cdta polvo de hornear

1 cdta esencia de vainilla

Para la crema

2 latas leche de coco de 400 ml cada una

6 yemas de huevo

10 grs almidón de maiz (maicena)

1/2 taza ron, brandy o jerez

Preparación

Precalentar el horno a 180°C. Llevar los huevos a la batidora hasta que dupliquen su tamaño, luego agregar el azúcar poco a poco. A esta mezcla agregar la vainilla.

Cernir la harina y el polvo de hornear y agregar a la mezcla anterior. Mezclar cuidadosamente en forma envolvente y llevar la mezcla a un bol para horno previamente engrasado y enharinado. Llevar al horno por 15 min aproximadamente o hasta pinchar con un palillo y este salga seco.

Ahora mientras se enfría nuestro bizcocho haremos nuestra crema de coco, vertemos en una olla las yemas de huevo, la crema de coco y la maicena, mezclamos constantemente hasta obtener una mezcla suave y homogénea, muy parecida a la crema pastelera.

Desmoldamos nuestro bizcocho y rebanamos en rodajas de 1 CM de ancho. Vamos colocando en un recipiente de vidrio, bañamos a nuestro gusto con el licor escogido y luego colocamos una capa de crema pastelera de coco.

Así hacemos sucesivamente hasta agotar todos los ingredientes. Por último preparamos un merengue suizo y cubrimos nuestro bizcocho, opcionalmente podemos rociar con canela y coco deshidratado rallado!!Buen Provecho.

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