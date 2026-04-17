El Bienmesabe venezolano es uno de los postres que más gusta a la familia de este gran país. Hay que conocer los ingredientes, luego la preparación y después el disfrute de este. Es uno de los más conocidos.
Bienmesabe venezolano, receta original
12 raciones
Para el bizcocho:
6 huevos
280 grs harina de trigo todo uso
200 grs Azúcar
1 cdta polvo de hornear
1 cdta esencia de vainilla
Para la crema
2 latas leche de coco de 400 ml cada una
6 yemas de huevo
10 grs almidón de maiz (maicena)
1/2 taza ron, brandy o jerez
Preparación
Precalentar el horno a 180°C. Llevar los huevos a la batidora hasta que dupliquen su tamaño, luego agregar el azúcar poco a poco. A esta mezcla agregar la vainilla.
Cernir la harina y el polvo de hornear y agregar a la mezcla anterior. Mezclar cuidadosamente en forma envolvente y llevar la mezcla a un bol para horno previamente engrasado y enharinado. Llevar al horno por 15 min aproximadamente o hasta pinchar con un palillo y este salga seco.
Ahora mientras se enfría nuestro bizcocho haremos nuestra crema de coco, vertemos en una olla las yemas de huevo, la crema de coco y la maicena, mezclamos constantemente hasta obtener una mezcla suave y homogénea, muy parecida a la crema pastelera.
Desmoldamos nuestro bizcocho y rebanamos en rodajas de 1 CM de ancho. Vamos colocando en un recipiente de vidrio, bañamos a nuestro gusto con el licor escogido y luego colocamos una capa de crema pastelera de coco.
Así hacemos sucesivamente hasta agotar todos los ingredientes. Por último preparamos un merengue suizo y cubrimos nuestro bizcocho, opcionalmente podemos rociar con canela y coco deshidratado rallado!!Buen Provecho.
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