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El estado del tiempo hoy 17 de abril de 2026, nos indica que se espera nubosidad fragmentada en gran parte del país en las primeras horas de la mañana. Se esperan chubascos al sur de Venezuela en los estados Bolívar y Amazonas.

El INAMEH informó sobre inestabilidad atmosférica para hoy en gran parte del país debido a una vaguada y la actividad de la Zona de Convergencia Intertropical. Es por esto que se esperan lluvias en horas de la mañana.





Precisamente en horas de la mañana se espera nubosidad fragmentada con lluvias variables en Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre Al igual que en zonas de la Región Central, Llanos, Andes y Zulia.

Tarde y noche de hoy viernes 17 de abril de 2026 Se espera un incremento de lluvias y chubascos con descargas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en el sur y centro del país. En los estados Bolívar, Amazonas, como en los estados del centro.

Zonas nubladas en Bolívar, Amazonas, Región Central, partes Apure, Barinas, oeste de Portuguesa, sur de Lara, Andes y sur del Zulia. Además de los llanos venezolanos como la zona oriental de Venezuela, comprendiendo los estados Sucre, Monagas, Delta Amacuro y Anzoátegui.

Estado del tiempo hoy 17 de abril de 2026 en Venezuela

Las altas temperaturas estarán entre 37 y 39 grados para hoy, en varias zonas, en un horario comprendido que va desde las nueve de la mañana y seis de la tarde. No se descartan lluvias en algunas zonas del país, específicamente en la región central.

Solo en el estado Mérida, se esperan horas de la madrugada y en sus zonas montañosas un clima de ocho grados. Mientras se esperan temperaturas frescas en las zonas de montaña de la región andina y centro del país.

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