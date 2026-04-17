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¡Pendientes!, Gandola con contenedor volcó en la ARC, tramo Los Ocumitos

By Danny Valdiviezo
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Gandola con contenedor volcó en la ARC

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Danny Valdiviezo
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Hoy viernes 17 de abril de 2026, sentido hacia Caracas una gandola con contenedor volcó en la ARC kilómetro 26. El hecho vial ocurrió pasando el tramo de Los Ocumitos en el estado Miranda obstruyendo el canal rápido. El contenedor que transportaba la gandola quedó en la vía.

Las autoridades se encuentran en la Autopista atendiendo la situación, la cual no dejó lesionados. Indican que hay flujo moderado en este momento, pero dentro de unos minutos mediante grúas se harán las maniobras de retiro del contenedor.

Gandola con contenedor volcó en la ARC kilómetro 26

Se espera que el tráfico sea lento sentido a Caracas igualmente sentido a Valencia debido al despeje de las vías. Hacemos el llamado a transitar a una velocidad moderada y conservar un solo canal, no circules por el hombrillo.

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