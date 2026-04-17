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El gobernador Freddy Bernal dijo que el doble homicidio ocurrido en la entidad andina quedó esclarecido por el CICPC. Padre e hijo en Táchira fueron asesinados por una deuda de diez mil dólares, las autoridades habían reportado la semana pasada el doble asesinato.

Los fallecidos identificados como Marino Quiroz Méndez de 68 años y su hijo William Quiroz González de 25 años fueron encontrados en el municipio Andrés Bello.

Es por ello que los responsables del abominable hecho los llevaron hasta una quebrada y les quitaron la vida, luego de haber sido secuestrados. Tanto el padre como el hijo tenían la deuda con los cuatro hombres.

Padre e hijo en Táchira fueron asesinados por una deuda

Comisiones de la policía científica detuvieron a dos hombres, estos quedaron identificados como Yovanny Yuseck Mora Pernía y Keiner Alejandro Cailergo González. Los cuales quedaron a la orden del Ministerio Público de esa entidad al estar involucrados en el doble homicidio.

Mientras se mantiene activa la búsqueda de Jorge Emiro Chacón y otro sujeto cuya identidad no se dio a conocer, pero lo identifican con el apodo de “Corneta”. Estos habrían estado en la planificación del hecho.

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Comentó el gobernador Bernal que el caso responde a un problema personal entre los dos hombres con los otros sujetos y que no es un conflicto de inseguridad. “Insisto en que no habrá impunidad en el estado para delitos de esta naturaleza”, sentenció.

“No vamos a permitir que se confunda este tipo de situaciones con la violencia común. Aquí hubo una planificación para no pagar una deuda”, reiteró Bernal.

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