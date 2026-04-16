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La adolescente encontrada sin vida en Palo Negro, estado Aragua murió por muerte natural. El informe forense legal sobre la muerte de la jovencita Andreína Cedeño dio a conocer que falleció por neumonía, sin signos de violencia en su casa ubicada en Los Hornos.

Las autoridades del estado Aragua descartan de esta manera que la joven falleciera por muerte violenta. Cedeño fue encontrada sin vida y en avanzado estado de descomposición en la vivienda.

Adolescente encontrada sin vida en Palo Negro

Sigue siendo una preocupación es el paradero del padre de la joven, el cual está desaparecido. Ambos vivían en el sector, pero el sujeto se encuentra desaparecido, este presenta una condición especial en sus piernas.

La joven de 12 años era estudiante de sexto grado, era hija única y vivía junto a su padre. Se pudo conocer que la madre de la joven había fallecido. Hoy se espera que la misma reciba cristiana sepultura.

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