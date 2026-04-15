Compartir

Un niño murió al caer de una mata de magos en Monagas, el triste hecho ocurrió en la población de El Tejero, al este de esa entidad. El menor quedó identificado como Jesús Alexander Maita Suárez de ocho años.

Este estaba en la mata cuando cayó de una altura considerable, enseguida fue llevado a la emergencia del Hospital Universitario Doctor Manuel Núñez Tovar. Pero falleció pese al esfuerzo de los galenos.

Niño murió al caer de una mata de mangos en Monagas

La mata de mangos estaba en el patio de la casa del menor de edad. Una comisión de la Policía Nacional Bolivariana como del CICPC llegaron a la casa del niño para iniciar las investigaciones. La muerte del menor conmocionó a la población de El Tejero.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas