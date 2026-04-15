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Un hombre fue atropellado en la Autopista Valencia Campo Carabobo, el hecho ocurrió ayer martes 14 de abril de 2026. La información la dio a conocer el Instituto de Vialidad del estado Carabobo, Invialca mediante sus redes sociales.

El equipo de Operaciones Viales ejecutó un despliegue de auxilio en el kilómetro 04 de la Autopista Troncal 5, sentido Tocuyito – Valencia. Tras registrarse un atropellamiento. El incidente ocurrió cuando un ciudadano que se encontraba en el canal de seguridad.

Allí estaba revisando su vehículo accidentado fue impactado por un vehículo de mediana carga. Durante el operativo, se brindó asistencia prehospitalaria inmediata al lesionado, quien presentó traumatismo generalizado.

Atropellado en la Autopista Valencia Campo Carabobo

Procediendo a su traslado hasta el Hospital Central de Valencia a bordo de la unidad Ambulancia Metro 01. Asimismo, se mantuvo un dispositivo de seguridad con el apoyo de la unidad UM 09, el equipo de Paramédicos de Vías Rápidas y funcionarios de la CPNB Puesto Cabel.

Hacemos el llamado a conducir con prudencia y responsabilidad en las vías del estado Carabobo como del país. Cumpliendo con las medidas impuestas por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT).

No te excedas en las límites de velocidad, si vas en moto porta siempre el casco. Como conducir por un solo canal. No circules por el hombrillo.

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