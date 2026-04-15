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El precio del dólar BCV hoy 15 de abril de 2026 nos señala que la divisa oficial se ha mantenido en la banda de los 470 bolívares. El Banco Central de Venezuela, informó que la tasa válida es 478,58 bolívares y el euro en 564,97 bolívares.

Para este jueves el dólar tendrá un valor de 479,77 bolívares y el euro en 565,38 bolívares.

Mientras que la onza de oro sigue en un costo de 4.795,15 dólares y en un precio aproximado el gramo en 169 dólares. El “metal precioso” sigue siendo uno de los indicadores más buscados de la economía en el mundo.

El precio del petróleo se ha mantenido en las últimas horas en un costo de 95,15 dólares. Este indicador bajó luego de estar sobre los 100 dólares, incluso 120 dólares, el conflicto en el Medio Oriente se mantiene.

Mientras que el precio del bitcoin se mantiene en el mundo en un costo de 74.285,15 dólares. Este sigue en un repunte que lo ha llevado a recuperarse levemente. Se espera que este se mantenga en ese orden.

Dólar BCV hoy 3 de abril de 2026, Chevrón en Venezuela y lo que maneja

El presidente de Chevron en Venezuela, Javier La Rosa, aseguró que la empresa petrolera estadounidense tiene «en las 3 empresas mixtas que manejamos, la mayor producción de crudo del país».

«Me siento orgulloso de representar a Chevron, una empresa que donde va muestra su compromiso con ser un socio estratégico, con una visión clara de largo plazo y con un espíritu de ganar-ganar en todas nuestras transacciones», destacó durante la firma de un acuerdo con Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) para incrementar la producción petrolera en la nación caribeña.

Sostuvo el acuerdo firmado «amplía la posición de Chevron en la producción de crudo pesado en dos empresas mixtas clave en Venezuela, y refleja nuestro desarrollo disciplinado de los importantes recursos del país».

Javier La Rosa manifestó, además, que «estamos incrementando nuestra posición en independencia a un 49% y estamos incorporando el bloque de Ayacucho 8 a nuestras operaciones de Petropiar».

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