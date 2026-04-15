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El gobernador Rafael Lacava anunció recuperación de la vialidad en la UC (Universidad de Carabobo). Hoy el mandatario regional destacó que se están haciendo los trabajos en una falla de borde que afectaba el paso.

Obreros junto a ingenieros estaban trabajando en la falla, como indicó que estuvo hablando con los estudiantes de la máxima casa de estudios de nuestra entidad. Dijo que la comunidad estudiantil como los profesores están contentos con los trabajos que se están haciendo.

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Gobernador Lacava anunció recuperación de vialidad en la UC

“Aquí seguimos recuperando todo el campus universitario, para dejar nuestra Universidad de Carabobo al pelo”, dijo Lacava en horas de la mañana de hoy. “Como se lo meren los miles de estudiantes”, dijo.

“Gracias presidenta Delcy Rodríguez por todo el apoyo q nos da aquí en el estado. Aquí nadie se rinde. Que viva Carabobo”, dijo Lacava.

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