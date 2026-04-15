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Con el propósito de mitigar la demanda eléctrica que aumentó por la alta incidencia solar, el Gobernador del estado Carabobo Rafael Lacava anunció durante un encuentro con alcaldes de los 14 municipios y el Gerente Territorial de Corpoelec en Carabobo Rudy González la activación de lo que será el “Plan Cayapa Eléctrico” que se pondrá en marcha desde este jueves 16 de abril.

Expresó que esta propuesta busca poner a la orden de la Corporación Eléctrica Nacional, las cuadrillas y camiones cesta de la Gobernación del estado, así como de las direcciones de servicios públicos de las Alcaldías, con la convicción de dar respuesta ante cualquier avería que pueda suscitarse por el incremento de la demanda y la situación climatológica.

“La alta incidencia solar aumenta la demanda de electricidad, hemos dispuesto 50 cestas adicionales que estarán de guardia en los circuitos con mayor irregularidad, todos los servicios públicos de las 14 Alcaldías y de la Gobernación estarán subordinadas con Corpoelec para buscar cada avería, (…) estamos pendientes de cada uno de los carabobeños, en la calle madrugando y resolviendo”, recalcó.

Indicó que pese a realidades nacionales en cuanto a la distribución y medidas aplicadas en el ámbito de la energía eléctrica, en Carabobo hay que seguir adelante. Acotó que el tema climatológico se mantendrá por dos o tres semanas más por lo que buscar articular acciones que permitan mitigar cualquier situación.

«De la presidenta Delcy Rodríguez para abajo aquí estamos los que de verdad nunca le hemos tenido miedo a los problemas que tiene este país, y nunca le vamos a tener miedo, de asumir las responsabilidades que tengamos que asumir «, expresó

“Plan Cayapa Eléctrico” en Carabobo

La máxima autoridad regional enfatizó que ante la coyuntura presentada como consecuencia del consumo desmedido y fenómenos climáticos se logró identificar los 43 circuitos de los 14 municipios, que tienen una problemática superior.

«Cuando usted saca un circuito por administración de carga, el circuito se le enfría porque deja de tener energía, cuando viene nuevamente la carga, si el circuito es vulnerable porque tiene tomas ilegales, por el tema de la vegetación, por el tema de los puntos calientes una cantidad de situaciones que generan una vulnerabilidad en algunos circuitos en particular, cuando usted vuelve a meter la carga el circuito se le cae por una avería», relató.

Ante ello, se estableció un incremento en los camiones cestas y cuadrillas que estarán dedicados a dar respuesta ante cualquier avería que pueda presentarse en los circuitos con mayor incidencia.

“Estamos haciendo un gran esfuerzo porque no nos han devuelto los recursos y eso no nos permite resolver el problema estructural, una máquina de Planta Centro de las seis que tiene, se está reparando y la cotización asciende a más de 100 millones de dólares, las inversiones en el sistema eléctrico son muy costosas”, detalló.

El gobernador del estado reiteró el gran esfuerzo que se lleva a cabo desde su gestión, para buscar y aplicar los correctivos en medio de una crisis eléctrica en el ámbito regional. Por lo que invitó a la población a hacer un consumo consciente de la electricidad ante esta eventualidad climatológica.

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