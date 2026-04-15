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En una decisión inesperada, Javier Mascherano anunció este martes 14 de abril su renuncia definitiva del Inter Miami. El técnico argentino, quien condujo a «Las Garzas» a su primer título de la MLS hace tan solo cuatro meses, decidió finalizar su etapa en el club de Florida por razones personales, las mismas que citó su predecesor Gerardo Martino en 2024.

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Mascherano deja la institución tras un ciclo exitoso donde no solo alcanzó la gloria nacional, sino que también posicionó al equipo en instancias decisivas de competencias internacionales como la Leagues Cup y el Mundial de Clubes.

Renuncia Mascherano al Inter Miami

La dirigencia del club, encabezada por Jorge Mas, confirmó que Guillermo Hoyos será el encargado de tomar las riendas del equipo. Hoyos mantiene un vínculo histórico con Lionel Messi, a quien dirigió en las categorías inferiores del Barcelona y quien lo ha descrito como su «papá futbolístico».

El nuevo estratega asume el mando de una plantilla que actualmente ocupa la tercera posición de la Conferencia Este. Con este cambio de timón el Inter Miami busca mantener la estabilidad deportiva tras las recientes bajas de figuras como Jordi Alba y Sergio Busquets.

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