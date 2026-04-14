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La delegación de Venezuela ha consolidado una destacada actuación en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, tras conquistar tres nuevas medallas de oro.

La abanderada nacional, Dakota Ferrer, protagonizó uno de los encuentros más reñidos de la jornada en el tenis de mesa individual femenino. Ferrer se impuso con un marcador de 4-1 ante la brasileña Lana Osaki (parciales de 11-2, 11-9, 9-11, 11-2 y 13-11), demostrando su jerarquía técnica en los momentos críticos del encuentro para asegurar el primer lugar del podio este martes 14 de abril.

Oro para Venezuela en los Suramericanos 2026

En las disciplinas de combate, la lucha libre también aportó resultados positivos para el país durante la jornada de este lunes 13 de abril. El atleta Osnel Tovar se consagró campeón en la división de los 45 kilogramos tras una ronda de «todos contra todos», donde logró liderar la clasificación por sumatoria de puntos.

Así mismo, Wilfredo Rodríguez dominó la categoría de los 60 kg masculinos con una exhibición de destreza técnica que le permitió vencer a su rival de manera contundente. Estos triunfos, sumados a diversas medallas de plata y bronce obtenidas en otras especialidades, posicionan a Venezuela como una de las delegaciones más competitivas en el inicio de la cita continental en Ciudad de Panamá.

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