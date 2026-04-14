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Una tragedia vial conmocionó a la comunidad de Ciudad Guayana la tarde de este martes 14 de abril, luego de que se registrara un choque múltiple en la avenida de los Trabajadores, Puerto Ordaz.

El accidente, ocurrido en las adyacencias del elevado de Sidor en el estado Bolívar, dejó un saldo lamentable de una persona fallecida y al menos once ciudadanos con heridas.

De acuerdo con reportes, el factor determinante del suceso fue un incendio de vegetación que se desarrollaba en los laterales de la autopista, generando una cortina de humo densa que redujo drásticamente la visibilidad de los conductores que transitaban por la zona.

La falta de visibilidad provocó una reacción en cadena donde al menos siete unidades impactaron sucesivamente. Entre los vehículos involucrados se identificó una gandola, un camión de carga pesada, un camión tipo cava, dos camionetas particulares y un vehículo tipo sedán.

Este último resultó completamente calcinado tras el impacto inicial, situación que derivó en la muerte de uno de los ocupantes que no logró abandonar la unidad a tiempo. Los bomberos y equipos de rescate trabajaron intensamente para sofocar las llamas que amenazaban con extenderse a otros vehículos de carga presentes en la escena.

Choque múltiple en Puerto Ordaz

Al sitio del suceso acudieron comisiones mixtas de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía del Municipio Caroní y funcionarios de Tránsito Terrestre. Los funcionarios procedieron a acordonar el área para facilitar las labores de auxilio.

Los once heridos fueron estabilizados en el lugar por paramédicos. Posteriormente fueron trasladados de emergencia a los hospitales más cercanos de Puerto Ordaz para recibir atención especializada.

Se mantiene el llamado a la precaución debido a la proliferación de incendios forestales que afectan la seguridad vial.

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