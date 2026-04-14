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Un hombre maltrató a su hijo por poncharse en un juego de beisbol y lo capturaron. La información la dio a conocer la Policía Municipal de Maracaibo en el estado Zulia. Quedando el sujeto a la orden del Ministerio Público.

El acusado, quedó identificado como Jonathan José Castillo Méndez, chofer de la línea Milagro Norte. Funcionarios del Instituto Autónomo Policía Municipal de Maracaibo adscritos a la Unidad de Patrullaje Canino y del Servicio de Patrullaje Especial Lacustre; aprehendieron a un ciudadano señalado de presunto maltrato infantil, en el estadio de Pequeñas Ligas Coquivacoa.

El hecho se registró la tarde de este lunes 13 de abril, luego de recibirse una denuncia a través del sistema de atención de la Gran Misión Cuadrantes de Paz. Que alertaba sobre una situación irregular en medio de una actividad deportiva infantil.

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De acuerdo con el reporte, en el lugar se generó una discusión entre representantes, presuntamente originada tras la agresión física de un adulto hacia su hijo de 8 años, debido a que el infante fue ponchado en pleno desarrollo del encuentro.

Hombre maltrató a su hijo por poncharse en un juego de beisbol

Al llegar al sitio, la comisión policial se entrevistó con varios testigos, quienes señalaron a un ciudadano como presunto responsable del hecho. Por lo que se procedió a su aprehensión y continuar la investigación correspondiente.

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El menor involucrado fue trasladado a un centro de salud pediátrico para su valoración médica. Mientras que los testigos y familiares acudieron al comando policial a fin de rendir declaraciones sobre lo ocurrido. El caso fue notificado al Ministerio Público.

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