Los Campeones del Clásico Mundial celebrarán en Venezuela, así lo dijo Omar López. El estratega criollo indicó que están trabajando para unas fechas y esa manera celebrar lo alcanzado.
Dijo López que no se pudo celebrar ya que las Grandes Ligas empezaba apenas días después del Clásico. Pero que para el mes de noviembre se espera ese festejo con todo el país. Es por ello que desde ya están buscando fechas.
Campeones del Clásico Mundial celebrarán en Venezuela
“Estamos tratando de crear una agenda, o ya se creó una agenda, para serte sincero. Una agenda en la cual simplemente hay que esperar que se vayan acercando los tiempos para ir canalizando todo. Estamos pensando en que podamos ir toda la selección, todo el personal de operaciones, en la semana de Acción de Gracias”, expresó López.
“Esa semana de Acción de Gracias en noviembre, porque ya sería como dos semanas después que finaliza la Serie Mundial, donde todo el mundo debería estar en su casa tranquilo y podamos sacar de nuestros tiempos en ese momento, por lo menos unos dos o tres días, que vayamos a Venezuela a compartir este triunfo que pasó hace casi un mes con nuestro país”, indicó.
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