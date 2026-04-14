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Crecimiento económico y turístico de Carabobo se sigue fortaleciendo. Con el propósito de potenciar los atractivos de Carabobo, el estado se convirtió en el anfitrión de un recorrido que partió desde la Calle Colombia del Centro de Valencia.

Dicho recorrido incluyó a más de 40 representantes del turismo venezolano, recibidos por autoridades del Gobierno del estado Carabobo y la Alcaldía de Valencia. La actividad concluyó en el Centro de Artes Vivas Alexis Mujica (Cavam) de la ciudad.

La autoridad única de turismo en Carabobo, Alba Adrianza detalló que esta propuesta que articula sector público y privado, se logró en el marco de la tercera edición de la Caravana “Saber y Hacer” liderada por la presidenta de la Asociación Venezolana de Mayoristas y Empresas de Representación Turística (Avemarep), Dora Ríos y que incluyó representantes del Consejo Superior de Turismo en Venezuela (Conseturismo), la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit), la Cámara de Turismo de Carabobo, entre otros.

Crecimiento económico y turístico de Carabobo

“Hoy recibimos a más de 40 representantes del turismo de nuestro país. Los representantes de Avemarep nos invitaron gratamente a formar parte de este tipo de actividad para poder impulsar y fortalecer el turismo en nuestro estado, fue un momento muy ameno donde pudimos presentar a todos los asistentes nuestro gran destino turístico, Carabobo, para que sean portavoces en el país y en el mundo de lo que tenemos acá en en nuestro estado”, recalcó.

Adrianza estuvo acompañada en la jornada por el secretario para el turismo y el desarrollo económico integral de la Gobernación de Carabobo, Manuel Andrés Alonso y el director de turismo de Valencia, Fernando Gómez, con el propósito de fungir como anfitriones, en una visita diseñada para tender puentes sólidos de networking y crecimiento, bajo una visión compartida de progreso.

“La verdad que ha sido un momento de retroalimentación. ¿Por qué? Porque ellos se fueron con una gran impresión y eso es lo que queremos. Definitivamente que estamos siguiendo todos los lineamientos de nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, nuestro Gobernador Rafael Lacava y por supuesto también de nuestra alcaldesa de Valencia Dina Castillo, demostrando que estamos todos alineados para hacer de Carabobo ese lugar que está de moda”, expresó Alonso.

La estrategia de Carabobo

Durante este encuentro, Carabobo demostró una fuerte oferta de rutas turísticas que fueron impulsadas ante los principales mayoristas del país. La estrategia principal se centró en visibilizar parajes que combinan la riqueza histórica de la región con impactantes paisajes, listos para recibir a viajeros nacionales e internacionales que buscan experiencias de alta calidad.

La gastronomía también ocupó un lugar privilegiado en la agenda, permitiendo a los asistentes degustar exquisitas opciones que reflejan la identidad local. Esta muestra culinaria sirvió para demostrar que el sabor carabobeño es, en sí mismo, un motor de atracción turística y un pilar fundamental de la economía que florece en la entidad.

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