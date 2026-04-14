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Autoridades de Brasil localizaron un explosivo aturdidor en las inmediaciones de la playa de Copacabana, lugar donde se llevará a cabo el concierto gratuito de la cantante Shakira.

El dispositivo fue identificado durante labores de vigilancia en el paseo marítimo y desactivado por especialistas del escuadrón antibombas.

Aunque el hallazgo no dejó heridos ni daños, los expertos analizarán el dispositivo incautado para determinar su origen. Así como los responsables de su colocación en el sitio.

Explosivo en concierto de Shakira en Brasil

El incidente ocurre en medio de los preparativos para el cierre de la gira «Las Mujeres Ya No Lloran World Tour», evento que espera congregar a más de un millón de personas en la costa carioca.

Los organismos de seguridad de Río de Janeiro han intensificado el monitoreo en puntos estratégicos de la zona para garantizar la integridad de los asistentes. El concierto sigue programado para el primer fin de semana de mayo, mientras las autoridades refuerzan los anillos de control y la vigilancia tecnológica en toda la franja costera.

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