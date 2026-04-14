Una mujer fue detenida con presunta droga por efectivos de la Brigada Motorizada de la Policía de Carabobo en la urbanización San Esteban, municipio Puerto Cabello.
La detención se llevó a cabo en el sector El Bosque, perteneciente a la parroquia Goaigoaza, cuando los funcionarios en labores de vigilancia avistaron a la ciudadana. Tras realizar la inspección correspondiente, la comisión policial halló entre sus pertenencias un total de cinco envoltorios de presunta marihuana. Arrojando un peso aproximado de 5 gramos de la sustancia estupefaciente.
Detenida con droga Puerto Cabello
Luego del hallazgo, los funcionarios trasladaron a la mujer al Centro de Coordinación Policial de Puerto Cabello para su reseña e identificación. El procedimiento, junto con la evidencia incautada, quedó a la orden del Ministerio Público.
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